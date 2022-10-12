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    Юран: ЦСКА Федотова мне нравится больше, чем «Спартак»

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Дерби — это всегда отдельный матч. Кто из тренеров лучше разберет оппонента, у того больше шансов победить. У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона.

    "Спартак" сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения. Реализация выйдет на первый план.

    Говорить о заряженности обеих команд — лишнее. Все игроки понимают, что это за матч. Тренерам не нужно лишний раз им что-то объяснять и настраивать.

    Лично для меня ближе работа Федотова. Он может сыграть и в три защитника, и в четыре. Может в ромб в центральной зоне. ЦСКА варьирует и состав, и схема. В этом плане мне Федотов нравится больше», — приводит слова Юрана Sport24.

    «Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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