Юран: ЦСКА Федотова мне нравится больше, чем «Спартак»

Бывший главный тренер «Химок»поделился ожиданиями от предстоящего матча междув 13-м туре РПЛ.

«Дерби — это всегда отдельный матч. Кто из тренеров лучше разберет оппонента, у того больше шансов победить. У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона.

"Спартак" сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения. Реализация выйдет на первый план.

Говорить о заряженности обеих команд — лишнее. Все игроки понимают, что это за матч. Тренерам не нужно лишний раз им что-то объяснять и настраивать.

Лично для меня ближе работа Федотова. Он может сыграть и в три защитника, и в четыре. Может в ромб в центральной зоне. ЦСКА варьирует и состав, и схема. В этом плане мне Федотов нравится больше», — приводит слова Юрана Sport24.

«Спартак» после 12-ти туров находится на третьем месте, ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск.