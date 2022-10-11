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    Гвардиола: Это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не слишком расстроился после ничьи с «Копенгагеном» (0:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы очень хорошо начали эту встречу, но потом остались вдесятером, и нам нужно было продержаться в течение одного часа и десяти минут. Когда мяч был у нас, мы действовали с умом.

    Математически это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф.

    Мы очень хорошо приспособились к игре в меньшинстве и были близки [к победе]. Теперь нам предстоит игра в Дортмунде, где мы должны завоевать первое место в группе», — сказал Гвардиола BT Sport.

    «Горожане» завершали матч вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса.

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