Гвардиола: Это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф

Главный тренер «Манчестер Сити»не слишком расстроился после ничьи с «Копенгагеном» (0:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали эту встречу, но потом остались вдесятером, и нам нужно было продержаться в течение одного часа и десяти минут. Когда мяч был у нас, мы действовали с умом.

Математически это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф.

Мы очень хорошо приспособились к игре в меньшинстве и были близки [к победе]. Теперь нам предстоит игра в Дортмунде, где мы должны завоевать первое место в группе», — сказал Гвардиола BT Sport.

«Горожане» завершали матч вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса.