Гвардиола: Это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Мы очень хорошо начали эту встречу, но потом остались вдесятером, и нам нужно было продержаться в течение одного часа и десяти минут. Когда мяч был у нас, мы действовали с умом.
Математически это еще не подтверждено, но мы практически вышли в плей-офф.
Мы очень хорошо приспособились к игре в меньшинстве и были близки [к победе]. Теперь нам предстоит игра в Дортмунде, где мы должны завоевать первое место в группе», — сказал Гвардиола BT Sport.
«Горожане» завершали матч вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса.