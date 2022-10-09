Гальтье прокомментировал ничью с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ»подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:0).

«Это был матч, полный нервозности. И хотя мы создали голевой момент в первом тайме, после этого нам было тяжело. Мы не могли найти решения проблем, которые они нам создавали, особенно в том, как мы должны были разыгрывать мяч.

По иронии судьбы, после удаления Рамоса при игре вдесятером команда смотрелась лучше. Конечно, в нашем стартовом составе было много изменений, это могло привести к отсутствию взаимопонимания.

Но я не уверен, можно ли сказать, что мы заслужили победу. Я думаю, что у нас были шансы победить, но в итоге это был честный результат», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

Напомним, парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса — он получил две желтые карточки за 30 секунд.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Реймс» с 8 очками на счету расположился на 14-й позиции.