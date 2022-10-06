ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил победу над «Бенфикой» из-за автогола
  • 23:55
    • Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы
  • 23:54
    • «Челси» крупно обыграл «Милан» в домашнем матче Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Рабьо: «Ювентусу» очень нужна была победа

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Маккаби Хф
    Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Адриен Рабьо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриен Рабьо

    Напомним, что в этой встрече француз оформил дубль.

    «Мы нуждались в этих победах. Не важно, кто забивает. Главное, чтобы были голы. Я всегда это говорил. Сегодня пришла моя очередь, и я очень этому рад.

    Ди Мария прекрасно сыграл. Нам был очень нужен такой игрок, который способен отдавать классные передачи своей левой», — цитирует Рабьо пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ювентус» в группе Н занимает третье место с 3 очками, «Маккаби» замыкает таблицу с 0 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры