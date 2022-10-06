Рабьо: «Ювентусу» очень нужна была победа

Полузащитник «Ювентуса»прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Напомним, что в этой встрече француз оформил дубль.

«Мы нуждались в этих победах. Не важно, кто забивает. Главное, чтобы были голы. Я всегда это говорил. Сегодня пришла моя очередь, и я очень этому рад.

Ди Мария прекрасно сыграл. Нам был очень нужен такой игрок, который способен отдавать классные передачи своей левой», — цитирует Рабьо пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ювентус» в группе Н занимает третье место с 3 очками, «Маккаби» замыкает таблицу с 0 очками.