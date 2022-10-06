начнут матч в 19:45 в группе E Лиги Европы, 06.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.18 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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