ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Арсенал» — единоличный лидер АПЛЛидерство «Арсенала», триумф «Ман Сити» и крах МЮ
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
  • 23:58
    • «Ливерпуль» победил «Глазго Рейнджерс» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки

    «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Омония Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Омония» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтеда» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 19:45 (мск). «Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 06 Октября 2022 года
    Омония
  • Никосия
    •  Омония 19:45 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •

    «Омония»

    «Бело-зеленые» после 5-ти сыгранных матчей занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра набрав при этом 9 очков. Команда забила соперникам 10 голов, а в свои ворота пропустила вдвое меньше — 5.

    В Первом Дивизионе родного чемпионата «Омония» в последних двух турах смогла обыграть таких соперников как «Эносис» разгромив их со счетом 4:0 и «Доксу» со счетом 0:2. А до этого «бело-зеленые» потерпели поражение от «Аполлона» со счетом 2:1.

    В Лиге Европы у «Омонии» дела дут не так хорошо и «бело-зеленые» после двух сыгранных матче не смогли набрать очки, поэтом являются единственной командой в группе Е с 0 баллов в активе. Забила «Омония» соперникам всего 1 гол, а пропустила — 5.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом матче группового этапа ЛЕ «бело-зеленые» на своем поле потерпели разгромное поражение от «Шерифа» со счетом 0:3, а во второй встрече так же проиграли «Реалу Сосьедаду» на выезде со счетом 2:1.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные» плохо стартовали в новом сезоне АПЛ и после 7-ми сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице набрав при этом 12 очков. Команда забивала в ворота соперников 11 раз, а пропускала — 14.

    В последнем туре Премьер-Лиги Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ман Сити», который переиграл их со счетом 6:3. А до этого у «красных» было 4 победы подряд в АПЛ.

  • Прощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • Хотя Роналду — последнее напоминание о славном прошлом «МЮ», он не должен быть частью их будущего
  • Вчера

    • В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» так же показывает не совсем внушительные результаты и после двух игр занимает вторую строчку турнирной таблицы группы Е набрав 3 очка. В этом розыгрыше команда забила 2 гола, а пропустила — 1.

    «Красные» потеряли очки в матче с нынешним лидером группы «Реалом Сосьедадом», который смог обыграть «МЮ» со счетом 0:1. А набрали «красные» баллы в поединке против «Шерифа», которого уверенно выиграли со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Омонии» в этом матче можно поставить за 13.50, ничью букмекеры предлагают взять за 6.55, а победу «Манчестер Юнайтеда» — за 1.26.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — «Манчестер Юнайтед» какие бы тяжелые времена сейчас не переживал, но все равно является намного сильнее «Омонии». Тем более «красным» срочно нужно набирать очки и реабилитироваться после разгрома от «Ман Сити», поэтому в этом матче «МЮ» уверенно обыграет соперника.

    Ставка — Победа «МЮ» с форой (-2) за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры