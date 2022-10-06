«Омония» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтеда» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 19:45 (мск). «Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

«Бело-зеленые» после 5-ти сыгранных матчей занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра набрав при этом 9 очков. Команда забила соперникам 10 голов, а в свои ворота пропустила вдвое меньше — 5.

В Первом Дивизионе родного чемпионата «Омония» в последних двух турах смогла обыграть таких соперников как «Эносис» разгромив их со счетом 4:0 и «Доксу» со счетом 0:2. А до этого «бело-зеленые» потерпели поражение от «Аполлона» со счетом 2:1.

В Лиге Европы у «Омонии» дела дут не так хорошо и «бело-зеленые» после двух сыгранных матче не смогли набрать очки, поэтом являются единственной командой в группе Е с 0 баллов в активе. Забила «Омония» соперникам всего 1 гол, а пропустила — 5.

Все прогнозы на Лигу Европы

В первом матче группового этапа ЛЕ «бело-зеленые» на своем поле потерпели разгромное поражение от «Шерифа» со счетом 0:3, а во второй встрече так же проиграли «Реалу Сосьедаду» на выезде со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные» плохо стартовали в новом сезоне АПЛ и после 7-ми сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице набрав при этом 12 очков. Команда забивала в ворота соперников 11 раз, а пропускала — 14.

В последнем туре Премьер-Лиги Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ман Сити», который переиграл их со счетом 6:3. А до этого у «красных» было 4 победы подряд в АПЛ.

В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» так же показывает не совсем внушительные результаты и после двух игр занимает вторую строчку турнирной таблицы группы Е набрав 3 очка. В этом розыгрыше команда забила 2 гола, а пропустила — 1.

«Красные» потеряли очки в матче с нынешним лидером группы «Реалом Сосьедадом», который смог обыграть «МЮ» со счетом 0:1. А набрали «красные» баллы в поединке против «Шерифа», которого уверенно выиграли со счетом 0:2.

Прогноз и ставка

На победу «Омонии» в этом матче можно поставить за 13.50, ничью букмекеры предлагают взять за 6.55, а победу «Манчестер Юнайтеда» — за 1.26.

Прогноз — «Манчестер Юнайтед» какие бы тяжелые времена сейчас не переживал, но все равно является намного сильнее «Омонии». Тем более «красным» срочно нужно набирать очки и реабилитироваться после разгрома от «Ман Сити», поэтому в этом матче «МЮ» уверенно обыграет соперника.

Ставка — Победа «МЮ» с форой (-2) за 2.18.