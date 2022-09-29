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    Марко Ройс возобновит тренировки с «Боруссией Д» со следующей недели

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    Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил не такую серьезную травму, как предполагалось, в дерби с «Шальке-04». Об этом сообщил главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    «Он должен вернуться к тренировкам со следующей недели. К счастью, травма боковой связки колена оказалась не так серьёзна, как мы изначально опасались», — цитирует слова Терзича журналист Альфредо Педулла.

    Напомним, во встрече с «Шальке-04», которая состоялась 17 сентября, Ройс в одном моменте неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках. Ранее были опасения, что травма гораздо серьёзнее и может потребоваться хирургическое вмешательство, но таких последствий удалось избежать.

    Ройс успеет восстановиться к началу ЧМ-2022, который стартует 20 ноября в Катаре.

    Напомним, 33-летнему Ройсу не привыкать получать повреждения незадолго до стартов крупных турниров. Из-за травм Марко не сыграл на ЧМ-2014 (тогда Бундестим стала чемпионом мира) и двух чемпионатах Европы — в 2016 и 2021 годах.

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