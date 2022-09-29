«Ахмат» выиграл у «Ростова» в Кубке России, Олейников оформил дубль

Иван Олейников Фото: fc-akhmat.ru
Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Автором дубля в составе «Ахмата» стал полузащитник Иван Олейников, который на 73-й минуте реализовал пенальти, а на 79-й отличился с игры.
Еще один мяч в ворота гостей отправил ивуарийский нападающий Мохамед Конате.
Единственный гол «Ростова» забил на 59-й минуте Роман Тугарев.
«Ахмат» занимает первое место в группе — 6 очков. «Ростов» тоже набрал 6 очков, но отстает от грознеского клуба по дополнительным показателям.
«Ростов» 18 октября сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ахмат» на следующий день сыграет с «Оренбургом».
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Ахмат — Ростов 3:1
Голы: 2:1 Oleynikov I. (79'), 3:1 Konate M. (88') Ахмат: Agalarov H. (Konate M., 65'), Berisha B. (Sadulaev L., 46'), Bogosavac M., Folmer K., Kamilov V., Shelia G., Shvets A., Timofeev A. (Inalkaev A., '), Troshechkin A. (Oleynikov I., 65'), Utsiev R. (Karapuzov V., 46'), Zhuravlev Y. Ростов: Golenkov E., Langovich A., Melnikov S., Mironov A. (Shchetinin K., 89'), Mukhin A. (Poyarkov N., 64'), Pesjakov S., Prokhin D., Silyanov A. (Melekhin V., 46'), Terentjev D., Tugarev R., Utkin D. (Glebov D., 46') Предупреждения: Shvets A. (27'), Prokhin D. (72'), Karapuzov V. (87'), Glebov D. (90+3')