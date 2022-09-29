«Ахмат» выиграл у «Ростова» в Кубке России, Олейников оформил дубль

одержал победу надв домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Олейников Фото: fc-akhmat.ru

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Автором дубля в составе «Ахмата» стал полузащитник Иван Олейников, который на 73-й минуте реализовал пенальти, а на 79-й отличился с игры.

Еще один мяч в ворота гостей отправил ивуарийский нападающий Мохамед Конате.

Единственный гол «Ростова» забил на 59-й минуте Роман Тугарев.

«Ахмат» занимает первое место в группе — 6 очков. «Ростов» тоже набрал 6 очков, но отстает от грознеского клуба по дополнительным показателям.

«Ростов» 18 октября сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ахмат» на следующий день сыграет с «Оренбургом».