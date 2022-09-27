Сборная России может провести еще один матч с Киргизией

Сборнаяможет провести повторный товарищеский матч с командой сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Киргизского футбольного союза.

«Достигнута только устная и предварительная договоренность (о проведении повторного товарищеского матча команд в 2023 году). И также основываясь на решении (главного) тренера команды», — сказали в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

24 сентября сборные России и Киргизии провели товарищеский матч в Бишкеке. Победу со счетом 2:1 одержала команда Валерия Карпина.

Напомним, в ноябре сборная России может встретиться с Ираном и Боснией и Герцеговиной.