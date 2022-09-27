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    Сборная России может провести еще один матч с Киргизией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная России может провести повторный товарищеский матч с командой Киргизии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Киргизского футбольного союза.

    Сборная России перед матчем с Киргизией
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    Сборная России перед матчем с Киргизией

    «Достигнута только устная и предварительная договоренность (о проведении повторного товарищеского матча команд в 2023 году). И также основываясь на решении (главного) тренера команды», — сказали в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

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