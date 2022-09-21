ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере
  • 20:13
    • Источник: Допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат
  • 19:11
    • Молодежная сборная России забила шесть мячей Белоруссии
    Все новости спорта

    Карпукас: Думаю, дебют за молодежную сборную получился вполне приемлемым

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    Полузащитник молодежной сборной России Артем Карпукас высказал мнение о товарищеском матче со сверстниками из Белоруссии (6:1).

    Артем Карпукас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Карпукас

    Для 20-летнего Карпукаса эта игра стала первой в составе молодежной сборной.

    «Получился великолепный спарринг, который был нам необходим. Одержали уверенную победу, играли с серьезным преимуществом, забили хорошие голы, есть позитивные эмоции от матча», — заявил 20-летний футболист.

    В начале сентября полузащитник «Локомотива» вошел в расширенный состав главной национальной команды, но не попал в итоговый список игроков на сбор перед товарищеским матчем против сборной Киргизии, который состоится 24 сентября в Бишкеке.

    «Не расстроился ли, что не попал в окончательный список первой сборной? Ни в коем случае. Нужно работать, и все обязательно будет. Тем более до сегодняшнего дня я не играл и за молодежку.

    Думаю, дебют получился вполне приемлемым. А тот факт, что на меня обратил внимание и тренерский штаб первой сборной, заставляет работать еще усерднее», — приводит слова Карпукаса ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забивать будут все!
  • Шотландия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • После передышки «Автомобилист» снова пойдет за очками
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Радукану хватит двух сетов для победы над Викмайер?
  • Викмайер — Радукану. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Викмайер — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Сун
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван Синьюй
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Плишкова — Мартич
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры