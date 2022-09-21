Карпукас: Думаю, дебют за молодежную сборную получился вполне приемлемым

Полузащитник молодежной сборной Россиивысказал мнение о товарищеском матче со сверстниками из Белоруссии (6:1).

Для 20-летнего Карпукаса эта игра стала первой в составе молодежной сборной.

«Получился великолепный спарринг, который был нам необходим. Одержали уверенную победу, играли с серьезным преимуществом, забили хорошие голы, есть позитивные эмоции от матча», — заявил 20-летний футболист.

В начале сентября полузащитник «Локомотива» вошел в расширенный состав главной национальной команды, но не попал в итоговый список игроков на сбор перед товарищеским матчем против сборной Киргизии, который состоится 24 сентября в Бишкеке.

«Не расстроился ли, что не попал в окончательный список первой сборной? Ни в коем случае. Нужно работать, и все обязательно будет. Тем более до сегодняшнего дня я не играл и за молодежку.

Думаю, дебют получился вполне приемлемым. А тот факт, что на меня обратил внимание и тренерский штаб первой сборной, заставляет работать еще усерднее», — приводит слова Карпукаса ТАСС.