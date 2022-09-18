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    «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей»

    «Вильярреал» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Хесус Навас от правого края штрафной отдал передачу на Иско, который быстро обработал мяч и прострелил назад и налево, на Торреса, а Оливер в касание пробил в левый нижний угол ворот.

    На 51-й минуте Коклен вырезал отличную передачу по центру, Баэна избежал офсайда благодаря застрявшему у штрафной Гуделю, вышел один на один с Дмитровичем. Первый удар Алекса голкипер парировал, но мяч вернулся к Баэне, и тот переправил его в уже пустые ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Севилья 1:1
    Голы: 0:1 Оливер Торрес (8'), 1:1 Alex Baena (51') Вильярреал: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Хоан Мохика, 82'), Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 59'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Франсис Коклен (Арно Данжума, 60'), Джовани Ло Чельсо (Alex Baena, 31'), Nicolas Jackson (Хосе Моралес Луис, 82') Севилья: Рафаэль Мир Висенте, Оливер Торрес (Алехандро Гомес, 83'), Иско, Хесус Навас, Фернандо (Tanguy Nianzou, 46'), Жоан Жордан, Маркос Акунья (Алекс Теллес, 69'), Kike Salas, Неманья Гудель, Jose Carmona (Сусо, 69'), Яссин Буну (Марко Дмитрович, 46') Предупреждения: Яссин Буну (26'), Маркос Акунья (38'), Alex Baena (41'), Неманья Гудель (45'), Jose Carmona (60'), Алекс Теллес (69')

    «Вильярреал» после 6 туров Ла лиги занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 11 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке, набрав 5 баллов.

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