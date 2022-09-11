«Кельн» — «Унион»: счет матча 0:1, обзор гола

Берлинскийодержал выездную победу над(1:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте — защитник хозяев Тимо Хюберс срезал мяч в свои ворота.

На 11-й минуте в ворота «Кельна» был назначен пенальти, но американский нападающий гостей Теозон-Жордан Сибачо не смог его реализовать.

На 81-й минуте «козлы» остались в меньшинстве — защитник Лука Килиан получил вторую желтую карточку.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Унион 0:1 Гол: 0:1 Timo Hubers (автогол) (4') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц (Кингсли Шиндлер, 62'), Лука Килиан, Timo Hubers, Кристиан Педерсен (Деян Любичич, 62'), Эйе Скири, Эрик Мартель, Линтон Майна (Саркис Адамян, 85'), Йонас Хектор, Флориан Кайнц (Ян Тильман, 75'), Florian Dietz (Штеффен Тиггес, 46') Унион: Jordan Pefok (Кевин Бехренс, 75'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 75'), Юлиан Рюэрсон, Андраш Шчафер (Пауль Зегуин, 89'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Милош Пантович, 64'), Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Леннарт Грилль Предупреждения: Лука Килиан (10'), Робин Кнохе (53'), Кристиан Педерсен (54'), Кингсли Шиндлер (72'), Лука Килиан (81'), Steffen Baumgart (85')

«Унион» набрал 14 очков и вышел на первое место в таблице Бундеслиги. «Кельн» остался на седьмой строчке (9 очков).