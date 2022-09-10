«Бавария» — «Штутгарт»: счет 2:2, обзор голов

В 6 туре чемпионата Германиине смогла выиграть уна своем поле. Матч закончился со счетом 2:2.

Голом у мюнхенцев отметился 17-летний Матис Тель. После гола гостей в исполнении Криса Фухриха, Джамаль Мусиала забил второй мяч «Баварии». От поражения «Штутгарт» спас нападающий Серху Гирасси.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Штутгарт 2:2 Голы: 1:0 Mathys Tel (36'), 1:1 Chris Fuhrich (57'), 2:1 Джамал Мусиала (60'), 2:2 Серу Гирасси (пенальти) (90 + 2') Бавария: Мануэль Нойер, Нуссайр Мазрауи (Йосип Штанишич, 62'), Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Mathys Tel (Лерой Зане, 62'), Джамал Мусиала (Садио Мане, 81'), Серж Гнабри (Райан Гравенберх, 81'), Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 69') Штутгарт: Серу Гирасси, Tiago Tomas (Chris Fuhrich, 46'), Борна Соса, Naouirou Ahamada (Энцо Мийо, 84'), Атакан Каразор, Ватару Эндо (Lilian Egloff, 75'), Silas Katompa Mvumpa (Juan Jose Perea, 75'), Хироки Ито, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 84'), Флориан Мюллер Предупреждения: Борна Соса (4'), Хироки Ито (59'), Naouirou Ahamada (79'), Вальдемар Антон (80'), Атакан Каразор (90 + 1'), Маттейс де Лигт (90 + 2'), Лерой Зане (90 + 4')

Таким образом, «Бавария» набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» находится на 13 месте, имея 5 баллов.

В параллельном матче туре «Айнтрахт» дома проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Вольфсбург 0:1 Гол: 0:1 Максанс Лакруа (60') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ансгар Кнауфф (Faride Alidou, 82'), Тута, Evan N Dicka, Лука Пеллегрини, Кристиян Якич, Марио Гётце, Джибриль Соу, Рандаль Коло Муани, Rafael Borre (Лукас Аларио, 64'), Даити Камада (Йеспер Линдстрём, 64') Вольфсбург: Джан-Лука Вальдшмидт (Омар Мармуш, 79'), Лукас Нмеча, Йосип Брекало (Янник Герардт, 89'), Бартол Франьич (Жозуа Гилявоги, 64'), Максимилиан Арнольд, Маттиас Сванберг (Феликс Нмеча, 79'), Пауло Отавио, Micky Van de Ven, Максанс Лакруа, Боте Баку, Коэн Кастельс Предупреждения: Пауло Отавио (10'), Джибриль Соу (16'), Маттиас Сванберг (52'), Тута (62'), Лукас Нмеча (86'), Максимилиан Арнольд (90 + 1')

Победный гол в составе «волков» забил Максенс Лакруа.