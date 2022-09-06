Тухель: «Динамо» использует статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий

Главный тренер «Челси»дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«"Динамо" привыкло побеждать, это в их менталитете. Они прошли квалификацию, а это всегда непросто. Они заслужили свое место в групповом этапе. Почти уверен, что они намерены показать с нами техничный и эмоциональный футбол.

У них есть индивидуальные таланты, так в загребском "Динамо" было всегда, так всегда было в хорватских командах. Впереди у них скорость и дриблинг, хорошие фланги.

Они используют статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий, и постараются сделать так, чтобы мы сыграли ниже своих возможностей. Таков их план. Мы должны об этом помнить», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Динамо» (Загреб) состоится 6 сентября. Начало встречи — 19:45 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.