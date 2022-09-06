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    Терзич: У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Копенгагена».

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. "Копенгаген" не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола.

    Я просмотрел все матчи "Копенгагена" в этом сезоне, что-то узнал от Туллберга и Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У "Копенгагена" хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

    Матч «Боруссия» — «Копенгаген» состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи — 19:45 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.

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