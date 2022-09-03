Йоканович: Игра с «Уралом» была нелегкой, заслуженные три очка

«Для нас это была нелегкая игра. В первом тайме нам не хватало энергии, сил. Во втором тайме мы действовали намного быстрее. Создали много опасных моментов.
Концовку второго тайма играли уверенно. В такие моменты закаляется характер команды, которая хочет побеждать. Заслуженные три очка, поздравляю с этим команду.
Бикфалви знаете лучше, чем я. Опытный игрок. Не секрет, что большинство подач "Урала" шли на него. Он выступал в роли столба.
Но мы тоже поставили Сазонова и Маричала. Ему было непросто, но он забил красивый гол. Игру Бикфалви мы разбирали», — сказал Йоканович «Спорт-Экспрессу».
«Динамо» набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Урал» остается на последней строчке, набрав за восемь матчей лишь 1 очко.
В следующий туре «Динамо» 9 сентября на выезде сыграет против «Сочи». «Урал» 11 сентября примет другого аутсайдера — «Торпедо».