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    Йоканович: Игра с «Уралом» была нелегкой, заслуженные три очка

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    Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Уралом» (2:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

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    «Для нас это была нелегкая игра. В первом тайме нам не хватало энергии, сил. Во втором тайме мы действовали намного быстрее. Создали много опасных моментов.

    Концовку второго тайма играли уверенно. В такие моменты закаляется характер команды, которая хочет побеждать. Заслуженные три очка, поздравляю с этим команду.

    Бикфалви знаете лучше, чем я. Опытный игрок. Не секрет, что большинство подач "Урала" шли на него. Он выступал в роли столба.

    Но мы тоже поставили Сазонова и Маричала. Ему было непросто, но он забил красивый гол. Игру Бикфалви мы разбирали», — сказал Йоканович «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Урал» остается на последней строчке, набрав за восемь матчей лишь 1 очко.

    В следующий туре «Динамо» 9 сентября на выезде сыграет против «Сочи». «Урал» 11 сентября примет другого аутсайдера — «Торпедо».

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