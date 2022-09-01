Агент: Николсон останется в «Спартаке» и будет бороться за место в составе

Нападающийне уйдет из столичного клуба и продолжит играть за красно-белых, сообщил агент футболиста

«Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в "Спартаке". С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб.

Однако Шамар решил остаться в "Спартаке" и бороться за место в основном составе», — сказал Протега изданию Sport24.

В этом сезоне 25-летний нападающий провел пять матчей в РПЛ за красно-белых.