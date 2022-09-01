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    Агент: Николсон останется в «Спартаке» и будет бороться за место в составе

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    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не уйдет из столичного клуба и продолжит играть за красно-белых, сообщил агент футболиста Ненад Протега.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

    Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в "Спартаке". С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

    История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб.

    Однако Шамар решил остаться в "Спартаке" и бороться за место в основном составе», — сказал Протега изданию Sport24.

    В этом сезоне 25-летний нападающий провел пять матчей в РПЛ за красно-белых.

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