АПЛ. МЮ в гостях обыграл «Саутгемптон», «Ман Сити» примет «Кристал Пэлас», «Челси» сыграет с «Лестером»

Матчи 4 тура АПЛ пройдут с 27 по 28 августа.

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 0:1

«Саутгемптон» на своем поле сыграл против «Манчестер Юнайтеда» в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился победой гостей со счетом 0:1.

В первом тайме команды не показали никаких результативных действий, но каждый из соперников имел много голевых моментов.

Счет в матче был открыт на 55-й минуте поединка. Бруно Фернандеш нанес удар в касание из штрафной в нижний угол ворот и тем самым принес победу своей команде.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:1 Гол: 0:1 Бруну Фернандеш (55') Саутгемптон: Gavin Bazunu, Кайл Уолкер-Питерс, Армель Белла-Котчап, Мохаммед Салису, Мусса Дженепо (Ромен Перро, 89'), Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Мохамед Эльюнуссип (Стюарт Армстронг, 63'), Джо Арибо (Лянцо, 89'), Адам Армстронг (Sekou Mara, 77'), Че Адамс Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо (Криштиану Роналду, 68'), Бруну Фернандеш, Энтони Эланга (Каземиро, 80'), Кристиан Эриксен (Фред, 90'), Scott Mctominay, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Диогу Далот (50'), Scott Mctominay (83'), Фред (90 + 6')

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 6 очков, а «Саутгемптон» располагается на 13-м месте с 4 баллами в активе.

«Брайтон» — «Лидс»

27 августа, 17:00 мск

«Брентфорд» — «Эвертон»

27 августа, 17:00 мск

«Ливерпуль» — «Эвертон»

27 августа, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

27 августа, 17:00 мск

«Челси» — «Лестер»

27 августа, 17:00 мск

«Арсенал» — «Фулхэм»

27 августа, 19:30 мск

«Астон Вилла» — «Вест Хэм»

28 августа, 16:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

28 августа, 16:00 мск

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

28 августа, 18:30 мск