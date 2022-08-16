Аллегри высказался о состоянии игроков «Юве» после матча с «Сассуоло»

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Я не беспокоюсь. Посмотрим, что завтра покажут тесты. К сожалению, такие вещи случаются в футболе. Неделю назад у него тоже была проблема с приводящей мышцей. Возможно, мне следовало заменить его, когда мы вели 3:0, но он наслаждался игрой.
У Закарии просто была судорога, не более того. Важно то, что мы выиграли игру, которую действительно хотели выиграть. И это было отнюдь не так просто», — приводит слова Аллегри DAZN.
Для 34-летнего аргентинца матч с «Сассуоло» стал дебютным. Ди Мария отметился голом и результативной передачей. На 66-й минуте форвард был заменен после того, как стал прихрамывать.