Мостовой: «Зенит» — однозначный фаворит сезона в РПЛ

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что, скорее всего, снова станет чемпионом России.

В пятом туре «Зенит» выиграл на своем поле у ЦСКА (2:1).

«Зенит вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается.

По сути все решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось.

В целом понятно, что пока Федотов только на начальной стадии строительства, новички приходят по ходу сезона, их нужно встраивать в игру. Но думаю, что ЦСКА может побороться за медали. Думаю, наряду со "Спартаком" и "Динамо" они побьются за места в тройке, может быть, кто-то еще к ним присоединится. Я бы не исключал, что кто-то бросит вызов и "Зениту" в борьбе за лидерство, но в целом питерцы выглядят однозначными фаворитами», — сказал Мостовой «Известиям».

«Зенит» набрал 11 очков и после пяти туров делит 2-3 места в таблице РПЛ с «Ростовом». Первым с 13 очками идет «Спартак». ЦСКА находится на четвертой строчке.