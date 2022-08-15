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    Мостовой: «Зенит» — однозначный фаворит сезона в РПЛ

    Футбол Зенит Спартак ЦСКА
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит», скорее всего, снова станет чемпионом России.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    В пятом туре «Зенит» выиграл на своем поле у ЦСКА (2:1).

    «Зенит вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается.

    По сути все решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось.

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    • В целом понятно, что пока Федотов только на начальной стадии строительства, новички приходят по ходу сезона, их нужно встраивать в игру. Но думаю, что ЦСКА может побороться за медали. Думаю, наряду со "Спартаком" и "Динамо" они побьются за места в тройке, может быть, кто-то еще к ним присоединится. Я бы не исключал, что кто-то бросит вызов и "Зениту" в борьбе за лидерство, но в целом питерцы выглядят однозначными фаворитами», — сказал Мостовой «Известиям».

    «Зенит» набрал 11 очков и после пяти туров делит 2-3 места в таблице РПЛ с «Ростовом». Первым с 13 очками идет «Спартак». ЦСКА находится на четвертой строчке.

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