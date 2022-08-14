«Ницца» и «Страсбург» не определили сильнейшего в матче 2-го тура Лиги 1

на своем поле принималав рамках 2-го тура чемпионата Франции. Команд разошлись ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте поединка, после того как арбитр назначил пенальти в ворота «Страсбурга», а Энди Делор успешно реализовал его в левый нижний угол ворот. «Страсбург» смог сравнять счет на 55-й минуте второго тайма, Кевин Гамейро нанес голевой удар, перекинув вратаря и спас свою команду от поражения — 1:1.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Страсбург 1:1 Голы: 1:0 Анди Делорт (пенальти) (35'), 1:1 Кевин Гамейро (56') Ницца: Каспер Шмейхель, Джордан Лотомба (Флавьюс Данильюк, 90'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Марио Лемина (Пабло Росарио, 68'), Kephren Thuram-Ulien, Калвин Стенгс (Billal Brahimi, 68'), Амин Гуири (Аарон Рэмси, 68'), Rares Ilie (Юсеф Аталь, 76'), Анди Делорт Страсбург: Кевин Гамейро (Людовик Ажорк, 81'), Хабиб Диалло, Адриен Томассон, Димитри Льенар, Жанрикне Беллегард (Marvin Senaya, 82'), Жан-Эде Паскаль Аолу (Mouhamadou Diarra, 82'), Томас Делаин (Саньин Прцич, 62'), Максим Ле Маршан, Жерзино Ньямси, Александр Джику (Лука Перрен, 75'), Матц Зельс Предупреждения: Жерзино Ньямси (34'), Максим Ле Маршан (45 + 1'), Томас Делаин (47'), Адриен Томассон (67'), Пабло Росарио (77')

«Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 2 очка, а «Страсбург» располагается на 14-м месте с 1 баллом в активе.