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    «МЮ» может приобрести Рабьо

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    Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Как сообщает The Athletic, французский футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Manchester Evening News утверждает, что «МЮ» уде согласовал с «Ювентусом» финансовые условия сделки.

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    • Теперь английскому клубу предстоит договориться с агентом Рабьо, функции которого выполняет мать игрока.

    Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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