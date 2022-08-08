«МЮ» может приобрести Рабьо

Полузащитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Athletic, французский футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Manchester Evening News утверждает, что «МЮ» уде согласовал с «Ювентусом» финансовые условия сделки.

Теперь английскому клубу предстоит договориться с агентом Рабьо, функции которого выполняет мать игрока.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.