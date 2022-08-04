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    Вингер «Айнтрахта» Филип Костич в скором времени станет игроком «Ювентуса»

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    Сербский полузащитник немецкого «Айнтрахта» Филип Костич с большой вероятностью продолжит карьеру в итальянском «Ювентусе». Об этом сообщает Football Italia.

    Филип Костич
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    Филип Костич

    По информации источника туринский клуб уже согласовал личный контракт с Костичем. Так же сообщается, что итальянская команда предложила игроку зарплату около € 3 млн + бонусы.

    Ранее серба пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний Костич сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов. По сведениям источников, «Ювентус» заплатит «Айнтрахту» за игрока сумму около € 13 млн, так как его контракт истекает в июне 2023 года.

    В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

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