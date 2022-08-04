Вингер «Айнтрахта» Филип Костич в скором времени станет игроком «Ювентуса»

Сербский полузащитник немецкого «Айнтрахта»с большой вероятностью продолжит карьеру в итальянском «Ювентусе». Об этом сообщает Football Italia

По информации источника туринский клуб уже согласовал личный контракт с Костичем. Так же сообщается, что итальянская команда предложила игроку зарплату около € 3 млн + бонусы.

Ранее серба пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний Костич сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов. По сведениям источников, «Ювентус» заплатит «Айнтрахту» за игрока сумму около € 13 млн, так как его контракт истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач.