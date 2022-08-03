«Црвена Звезда» — «Пюник»: счет матча 5:0, обзор голов

Сербскаяразгромила армянскийв первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Ганский нападающий «Црвены Звезды» Осман Букари оформил в этой встрече хет-трик, отметившийся на 29-й, 44-й минуте и 70-й минутах Также в игре голами отметились замбийский полузащитник Кингз Кангва (33-я минута) и серб Стефан Митрович (77-я минута).

На 90-й минуте матча защитник сербского клуба Милан Родич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Црвена Звезда — Пюник 5:0 Голы: 1:0 Осман Букари (29'), 2:0 Кингз Кангва (33'), 3:0 Осман Букари (44'), 4:0 Осман Букари (70'), 5:0 Стефан Митрович (77') Црвена Звезда: Милан Борян, Страхиня Эракович, Неманья Милунович, Александар Драгович, Милан Родич, Кингз Кангва, Гелор Канга (Sekou Sanogo, 75'), Осман Букари (Ibrahim Mustapha, 75'), Мирко Иванич (Стефан Митрович, 75'), Александар Катай (Slavoljub Srnic, 67'), Александар Пешич (Милан Павков, 69') Пюник: Zoran Gajic, Mikhail Kovalenko, Artak Dashyan, Давид Давидян (Alexander Gonzalez, 46'), Евгений Кочук (Gevorg Najaryan, 88'), Жуниньо, Ренсо Самбрано, Hovhannes Harutyunyan (Uros Nenadovic, 66'), Yusuf Olaitan Otubanjo (Марьян Радески, 56'), Luka Juricic (Nemanja Mladenovic, 88'), Давид Юрченко Предупреждения: Александар Катай (25'), Александар Драгович (39'), Alexander Gonzalez (80'), Милан Родич (89'), Милан Родич (90'), Mikhail Kovalenko (90 + 2')

Ответная игра между соперниками состоится 9 августа в Ереване.