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    «Партизан» прокомментировал интерес ЦСКА к капитану команды

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    Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к капитану сербского клуба Саше Зделару.

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    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что армейцы предлагают 27-летнему футболисту трехлетний контракт.

    «У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА.

    Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — сказал Вазура Sport24.

    В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех клубных турнирах и отдал 8 результативных передач.

    Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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