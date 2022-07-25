«Партизан» прокомментировал интерес ЦСКА к капитану команды

Генеральный директорпрокомментировал информацию об интересе московскогок капитану сербского клуба

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что армейцы предлагают 27-летнему футболисту трехлетний контракт.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА.

Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — сказал Вазура Sport24.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех клубных турнирах и отдал 8 результативных передач.

Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.