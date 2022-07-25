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    «Челси» не отпустит Алонсо и Аспиликуэту в «Барселону» из-за того, что испанцы вмешались в сделку по Кунде

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    Лондонский «Челси» не намерен отпускать своих защитников Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо в «Барселону» после того, как испанский клуб вмешался в сделку лондонцев по переходу Жюля Кунде из «Севильи». Об этом сообщает Sport.es.

    Марко Алонсо
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    Марко Алонсо

    23-летний Кунде ранее согласовал контракт с «Челси» и был близок к переезду в Англию. Однако в последний момент в сделку вмешалась «Барселона», которая тоже согласовала контракт с защитником. Теперь Кунде склоняется к тому, чтобы остаться в испанском чемпионате.

    Аспиликуэта и Алонсо — трансферные цели «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотели приобрести двух футболистов по заниженной цене из-за сроков контрактов игроков. У обоих соглашение с «Челси» истекает летом 2023 года.

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