Циннбауэр: Мне понравилась реакция команды, когда «Ростов» повел в счете

Главный тренерподелился впечатлениями от матча си высказал мнение об эпизоде со второй желтой карточкой полузащитника

«Локомотив» в воскресенье, 24 июля, в рамках 2-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2. Бека-Бека был удален после второй желтой карточки за неспортивное поведение.

«Конечно, результат немного разочаровал, потому что мы хотели взять три очка. Мы неплохо вошли в игру, но на стандарте "Ростова" прозевали — соперник хорошо разыграл.

"Ростов" повел в счете, но мне понравилась реакция команды. Мы стали играть вперед, в атаку, это было хорошо.

Потом "Ростов" снова повел в счете, но мы снова пошли вперед, чтобы сравнять счет. Нам это удалось. Гол Марадишвили — вишенка на торте, благодаря которой нам удалось сравнять счет.

Конечно, эпизод с карточкой Бека-Бека внес коррективы в игру. Я этот момент точно не видел, но сразу хочу сказать: команда должна быть хитрее, нельзя открываться и делать так, чтобы соперник мог тебя спровоцировать.

И по пропущенному голу будет подробный анализ. Но у нас молодая команда, много молодых игроков, которым предоставляется шанс, им нужна практика, чтобы почувствовать себя увереннее.

Тогда и команда будет более сплоченной», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

«Локомотив» с 2 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (2) — на 11-м месте.

В следующем туре «Локомотив» 30 июля в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Химки».