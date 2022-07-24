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    Циннбауэр: Мне понравилась реакция команды, когда «Ростов» повел в счете

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    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» и высказал мнение об эпизоде со второй желтой карточкой полузащитника Алексиса Бека-Бека .

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «Локомотив» в воскресенье, 24 июля, в рамках 2-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2. Бека-Бека был удален после второй желтой карточки за неспортивное поведение.

    «Конечно, результат немного разочаровал, потому что мы хотели взять три очка. Мы неплохо вошли в игру, но на стандарте "Ростова" прозевали — соперник хорошо разыграл.

    "Ростов" повел в счете, но мне понравилась реакция команды. Мы стали играть вперед, в атаку, это было хорошо.

    Потом "Ростов" снова повел в счете, но мы снова пошли вперед, чтобы сравнять счет. Нам это удалось. Гол Марадишвили — вишенка на торте, благодаря которой нам удалось сравнять счет.

    Конечно, эпизод с карточкой Бека-Бека внес коррективы в игру. Я этот момент точно не видел, но сразу хочу сказать: команда должна быть хитрее, нельзя открываться и делать так, чтобы соперник мог тебя спровоцировать.

    И по пропущенному голу будет подробный анализ. Но у нас молодая команда, много молодых игроков, которым предоставляется шанс, им нужна практика, чтобы почувствовать себя увереннее.

    Тогда и команда будет более сплоченной», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

    «Локомотив» с 2 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (2) — на 11-м месте.

    В следующем туре «Локомотив» 30 июля в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Химки».

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