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    «Химки» разгромили «Нижний Новгород»

    «Химки» — «Нижний Новгород»: счет 3:0, обзор голов

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    «Химки» и «Нижний Новгород» провели очную встречу в рамках 2 тура РПЛ. Она закончилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

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    Счет открыл форвард Александр Руденко. Ближе к концовке встречи «Химки» еще два раза поразили ворота соперника. Сначала забил Резиан Мирзов, а до разгрома дело довел Александр Долгов.

    РПЛ. 2 тур
    Химки — Нижний Новгород 3:0 (0:0, 3:0)
    Голы: 1:0 — 62 Руденко, 2:0 — 80 Мирзов, 3:0 — 89 ДолговХимки: Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Черный, 86), Глушаков (Камышев, 79), Гбане (Садыгов, 85), Мирзов (Юран, 86), Ломовицкий, Руденко (Долгов, 63)Нижний Новгород: Нигматуллин, Корнюшин (Юлдошев, 74), Гоцук, Каккоев, Александров (Кобесов, 87), Стоцкий, Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 75), Берковский (Милсон, 46), Майга (Шарипов, 58), КротовПредупреждения: Майга (11), Милсон (50), Садыгов (87)

    «Химки» набрали 4 очка и поднялись на 4 место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с одним баллов находится на 12 строчке.

    В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Ростовом», а «Нижний Новгород» примет ЦСКА.

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