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    Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в Лионе

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    Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки, сегодня успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Дарко Йевтич
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    Дарко Йевтич

    Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Срок восстановления футболиста составит не менее шести месяцев.

    «Динамо» и «Рубин» провели товарищеский матч на базе «бело-голубых» в Новогорске. В этой встрече 29-летний Йевтич получил травму и покинул поле на 33-й минуте в сопровождении врачей.

    Напомним, казанский «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 лишился прописки в Российской Премьер-лиге и в новом сезоне выступает в Первой лиге.

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