Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в Лионе

Полузащитник «Рубина», у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки, сегодня успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба казанского клуба.

Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Срок восстановления футболиста составит не менее шести месяцев.

«Динамо» и «Рубин» провели товарищеский матч на базе «бело-голубых» в Новогорске. В этой встрече 29-летний Йевтич получил травму и покинул поле на 33-й минуте в сопровождении врачей.

Напомним, казанский «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 лишился прописки в Российской Премьер-лиге и в новом сезоне выступает в Первой лиге.