Аршавин: Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитиюрассказал о том, что думает по поводу возвращения российских клубом в еврокубки.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин был назначен на пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба в январе 2022 года. Питерцы стали победителями российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и Суперкубка России-2022.