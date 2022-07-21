Аршавин: Сейчас Кириллу Кравцову лучше уйти из «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюрассказал о том, что думает по поводу будущего нескольких футболистов питерского клуба.

«По позиции Кравцов — не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из "Зенита". Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — цитирует Аршавина «РИА Новости».

Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.