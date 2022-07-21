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    Аршавин: Сейчас Кириллу Кравцову лучше уйти из «Зенита»

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о том, что думает по поводу будущего нескольких футболистов питерского клуба.

    Кирилл Кравцов
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    Кирилл Кравцов

    «По позиции Кравцов — не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из "Зенита". Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — цитирует Аршавина «РИА Новости».

    Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.

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