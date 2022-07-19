«Карабах» — «Цюрих»: счет матча 3:2, обзор голов

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Озобич выиграл подбор у штрафной соперника и скинул вперед на Кади, который финтами расшатал защитника и с острого угла вколотил снаряд точно под перекладину.
На 36-й минуте поймали соперника на контратаке хозяева. Ибраима Ваджи получил мяч в центре поля, на скорости прорвался в штрафную, попутно обыграв двоих защитников, и пробил с острого угла точно в ближнюю девятку.
Гости отыграли один мяч на 65-й минуте. Со штрафного навесил на линию вратарской «Карабаха» Герреро. Оторвался Линдрит Камбери от опеки защитников и головой вколотил снаряд точно в ближний угол ворот Магомедалиева.
В ответной атаке удалось отличиться и хозяевам. Забросил Озобич с центра поля вперед на ход Ваджи, который оторвался от защитника на скорости и из пределов штрафной вколотил снаряд точно в ближний нижний угол.
На 85-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Ворвался в штрафную соперника Боранияшевич, но в борьбе с защитником оказался на газоне.
Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Мирлинд Криезиу, отправив мяч по центру ворот, а Магомедалиев прыгнул еще до удара и не смог спасти.
Ответный матч пройдет 26 июля в Цюрихе.