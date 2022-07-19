«Карабах» — «Цюрих»: счет матча 3:2, обзор голов

Азербайджанскийодержал домашнюю победу над швейцарским(3:2) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Озобич выиграл подбор у штрафной соперника и скинул вперед на Кади, который финтами расшатал защитника и с острого угла вколотил снаряд точно под перекладину.

На 36-й минуте поймали соперника на контратаке хозяева. Ибраима Ваджи получил мяч в центре поля, на скорости прорвался в штрафную, попутно обыграв двоих защитников, и пробил с острого угла точно в ближнюю девятку.

Гости отыграли один мяч на 65-й минуте. Со штрафного навесил на линию вратарской «Карабаха» Герреро. Оторвался Линдрит Камбери от опеки защитников и головой вколотил снаряд точно в ближний угол ворот Магомедалиева.

В ответной атаке удалось отличиться и хозяевам. Забросил Озобич с центра поля вперед на ход Ваджи, который оторвался от защитника на скорости и из пределов штрафной вколотил снаряд точно в ближний нижний угол.

На 85-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Ворвался в штрафную соперника Боранияшевич, но в борьбе с защитником оказался на газоне.

Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Мирлинд Криезиу, отправив мяч по центру ворот, а Магомедалиев прыгнул еще до удара и не смог спасти.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Карабах — Цюрих 3:2 Голы: 1:0 Кади Малиновски (17'), 2:0 Ибраима Ваджи (36'), 2:1 Lindrit Kamberi (65'), 3:1 Ибраима Ваджи (66'), 3:2 Мирлинд Криезиу (пенальти) (85') Карабах: Shakhrudin Magomedaliyev, Марко Вешович (Аббас Гусейнов, 78'), Максим Медведев, Кевин Медина, Elvin Cafarquliyev (Турал Байрамов, 71'), Марко Янкович (Исмаил Иббрахимли, 71'), Ришард Алмейда, Philip Ozobic (Рамиль Шейдаев, 59'), Кади Малиновски, Ибраима Ваджи (Овусу Квабена, 78'), Абделла Зубир Цюрих: Degnand Wilfried Gnonto (Жонатан Окита, 90'), Antonio Marchesano (Bledian Krasniqi, 76'), Fabian Rohner (Aiyegun Tosin, 76'), Блерим Джемаили (Ole Selnaes, 76'), Marc Hornschuh (Cheick Oumar Conde, 46'), Nikola Boranijasevic, Adrian Guerrero, Мирлинд Криезиу, Фидан Алити, Lindrit Kamberi, Yanick Brecher Предупреждения: Marc Hornschuh (14'), Мирлинд Криезиу (16'), Кади Малиновски (61'), Фидан Алити (62'), Рамиль Шейдаев (64'), Ole Selnaes (88')

Ответный матч пройдет 26 июля в Цюрихе.