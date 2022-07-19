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    Арендованный у «Спартака» Хендрикс стал не нужен «Фейеноорду»

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    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, может покинуть нидерландский клуб, сообщает 1908.nl.

    Йоррит Хендрикс
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    Йоррит Хендрикс

    «Фейеноорд» не взял хавбека, которого арендовал у красно-белых в январе, на тренировочный сбор.

    По информации источника, главный тренер клуба Арне Слот сообщил футболисту, что он не входит в его планы на предстоящий сезон.

    Сообщается, что в услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы «Твенте» и «Антверпен». Однако сам игрок хочет побороться за место в составе «Фейеноорда».

    В 9 матчах предыдущего сезона чемпионата Нидерландов Хендрикс забил 1 гол. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2022/23.

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