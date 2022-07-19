Арендованный у «Спартака» Хендрикс стал не нужен «Фейеноорду»

Полузащитник, выступающий зана правах аренды, может покинуть нидерландский клуб, сообщает 1908.nl

«Фейеноорд» не взял хавбека, которого арендовал у красно-белых в январе, на тренировочный сбор.

По информации источника, главный тренер клуба Арне Слот сообщил футболисту, что он не входит в его планы на предстоящий сезон.

Сообщается, что в услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы «Твенте» и «Антверпен». Однако сам игрок хочет побороться за место в составе «Фейеноорда».

В 9 матчах предыдущего сезона чемпионата Нидерландов Хендрикс забил 1 гол. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2022/23.