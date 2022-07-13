Газизов подтвердил информацию о возможном переходе Агаларова в «Маритиму»

Генеральный директор «Уфы»подтвердил информацию о том, что нападающийможет продолжить карьеру в португальском

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от "Маритиму". Это один из вариантов. Мы рассматриваем его.

Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции. Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем.

Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Они (представители Агаларова) также ведут переговоры с Ахматом», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России, забив 19 мячей.