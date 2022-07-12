Газизов объяснил причины расторжения контракта с Беленовым

Александр Беленов Фото: globallookpress.com
«Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков.
Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием.
Расстаемся в хороших отношениях — это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.
Знаю, где Беленов продолжит карьеру, но говорить не хочу. Не моя компетенция. Это должны объявлять другой клуб и сам Саша», — сказал Газизов в интервью «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Александр Беленов может перейти в «Рубин».