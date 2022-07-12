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    Газизов объяснил причины расторжения контракта с Беленовым

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб принял решение расторгнуть контракт с вратарем Александром Беленовым.

    Александр Беленов
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    Александр Беленов

    «Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков.

    Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием.

    Расстаемся в хороших отношениях — это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.

    Знаю, где Беленов продолжит карьеру, но говорить не хочу. Не моя компетенция. Это должны объявлять другой клуб и сам Саша», — сказал Газизов в интервью «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Александр Беленов может перейти в «Рубин».

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