Газизов объяснил причины расторжения контракта с Беленовым

Генеральный директоробъяснил, почему клуб принял решение расторгнуть контракт с вратарем

«Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков.

Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием.

Расстаемся в хороших отношениях — это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.

Знаю, где Беленов продолжит карьеру, но говорить не хочу. Не моя компетенция. Это должны объявлять другой клуб и сам Саша», — сказал Газизов в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Александр Беленов может перейти в «Рубин».