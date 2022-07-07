Семак: «Спартак» — хорошая команда, нас ждет интересный матч

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Сильно ли изменился Спартак? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить. Это не мое дело оценивать тренера "Спартака". Я пожелаю ему удачи.

Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждет интересный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Встреча пройдёт 9 июля в 19:00 по московскому времени.