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    Семак: «Спартак» — хорошая команда, нас ждет интересный матч

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Сильно ли изменился Спартак? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить. Это не мое дело оценивать тренера "Спартака". Я пожелаю ему удачи.

    Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждет интересный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

    Встреча пройдёт 9 июля в 19:00 по московскому времени.

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