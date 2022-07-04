Кайл Ларин, которым интересовался ЦСКА перейдет в «Брюгге»

Бывший нападающий турецкого «Бешикташа»перейдёт в бельгийский «Брюгге» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере»

Игрок уже прошёл медицинское обследование и подпишет трёхлетний контракт.

Ранее интерес к канадскому игроку проявляли московский ЦСКА, мексиканский «Тигрес» и греческий «Олимпиакос».

Решающим фактором выбора Ларина в пользу «Брюгге» стало участие клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 Ларин провёл за «Бешикташ» 38 матчей, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу. У канадца уже был опыт выступления в бельгийском чемпионате. В сезоне-2019/2020 он выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды.

В том сезоне Ларин появлялся на поле 33 раза, за которые забил 9 мячей и 11 раз ассистировал партнёрам по команде.