И не держит, и не отпускает. Финансовые трудности «Баварии» вредят отношениям с Левандовски

Голтак и не спас «Баварию» от вылета из Лиги чемпионов, но ее фанаты все равно знают, что у них есть он. Однако сейчас стоит вопрос о том, как долго этот игрок еще пробудет в клубе.

Польский нападающий — один из нескольких ключевых игроков «Баварии», чей действующий контракт истекает в 2023 году. Конечно, Томас Мюллер, Мануэль Нойер и Серж Гнабри также очень важны для этой команды. Их контракты истекают следующим летом, но все же именно Левандовски крайне важен для нее.

The Athletic понимает, что будущее 33-летнего футболиста остается неопределенным. Есть информация, что в ближайшие недели начнутся переговоры по его новому контракт. При этом немецкая пресса сообщает, что поляк расстроен затяжкой процесса, вследствие чего появляются новые слухи.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Ранее появилось сообщение о том, что Роберт может перейти в «Барселону». Эти слухи тренер «Барсы» Хави оставил без комментариев.

В «Баварии» тоже не придали значения этой информации. «Похоже, сейчас идет соревнование: кто придумает самую большую чушь о Левандовски?», — сказал генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед матчем с «Вильярреалом».

«Мы не сумасшедшие, мы не собираемся обсуждать трансфер, когда речь идет об игроке, который забивает 30-40 голов за сезон», — добавил он.

В какой-то степени, в этой истории есть что-то знакомое. Слухи являются обычным делом всякий раз, когда контракты со звездами «Баварии» подлежат продлению. Они являются неотъемлемой частью в этой тонкой игре, которую клуб всегда ведет для поддержания своего статуса среди элиты.

«Бавария» может быть одним из самых богатых клубов Европы, но она также является одним из самых бережливых клубов, потому с благоразумием относится к долгам. Это означает, что другие большие бренды могут предложить, и предлагают, больше денег.

Тем не менее, на протяжении последнего десятилетия «Баварии» удавалось удерживать свои позиции в мире стремительно растущих зарплат и трансферных гонораров, увеличивая собственные расходы без чрезмерных затрат. Согласно данным Международного центра футбольных исследований (CIES), чистые трансферные расходы баварцев с 2012 года составили треть от расходов «Манчестер Юнайтед», чуть больше половины от расходов «Барселоны» и меньше, чем у «Астон Виллы», «Эвертона» и «Вест Хэма».

Роберт Левандовски globallookpress.com

Трюк заключался в том, чтобы убедить игроков в стабильности, наличии трофеев и семейной атмосфере клуба. Когда Левандовски в последний раз продлевал свой контракт в 2019 году, это всё также затянулось на несколько недель из-за предполагаемых разногласий по поводу продолжительности новой сделки. Но подписание нового контракта, тем не менее, казалось неизбежным, и когда оно состоялось, он объявил «Баварию» своим «спортивным домом».

Однако в последнее время «Бавария» выглядит более уязвимой к колебаниям трансферного рынка. В интервью журналу Kicker бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге предположил, что слухи вокруг Левандовски и других игроков повлияли на игру «Баварии» на поле.

«Было заметно, что в СМИ постоянно обсуждаются контракты. Это не то, что нужно в последней четверти сезона, и это вносит смуту в клуб. Вы можете это почувствовать», — сказал он.

Похожая история была и в прошлом сезоне, когда «Бавария» отчаянно пыталась заполучить австрийского защитника Давида Алабу, которым также интересовался мадридский «Реал». В итоге им это не удалось, после того как длительные переговоры по поводу зарплаты стали очень острой проблемой.

Сага об Алабе теперь является предостерегающим знаком для предстоящих переговоров с Левандовски, которого представляет тот же агент, что и Алабу. Это Пини Захави. Однако если Хёнесс и Румменигге были более агрессивны в плане своей работы, то их преемники сейчас сталкиваются с противоположной проблемой.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Спортивного директора Хасана Салихамиджича обвиняют в излишней сдержанности. Генеральный директор клуба Оливер Кан, по мнению общественности, очень отличается от того рычащего бойца, которым он был на поле. Его мягкость он также проявил во время интервью после поражения от «Вильярреала». Кан защищал команду и преуменьшал тяжесть поражения.

«Мы не собираемся реветь только потому, что вылетели из игры», — сказал он, чем вызвал немедленную критику. Его бывший партнер по команде Лотар Маттеус пожаловался, что «классическая ДНК "Баварии" отсутствует», а пресса также потребовала более боевого подхода.

«Теперь Кан должен объяснить, как он планирует удержать "Баварию", оказавшуюся под экономическим давлением, на одном уровне с крупными брендами Англии и Испании», — пишет Sueddeutsche Zeitung.

Как часто подчеркивает сам Кан, пандемия положила конец эпохе экспоненциального роста в Мюнхене. Тщательное балансирование «Баварии» — достаточно богатой, чтобы не отставать от своих суперклубов, и достаточно умной, чтобы компенсировать растущий разрыв в расходной способности — похоже, находится под угрозой.

Одним из ключевых испытаний станут ближайшие недели переговоров по контракту. В четверг Kicker сообщил, что требования Гнабри по зарплате намного выше, чем предлагает «Бавария», а будущее Левандовски остается под вопросом.

Клуб настаивал на том, что переговоры с польским нападающим уже ведутся, но, похоже, пока что по существу дела мало. В среду еженедельник SportBild сообщил, что у Левандовски были только весьма общие разговоры с боссами клуба «за чашечкой эспрессо».

Но Кан, как никто другой, знает, что реальный дедлайн гораздо ближе. Без нового соглашения Левандовски может уйти по свободному трансферу в конце следующего сезона. Уже потеряв за последние годы Алабу и Никласа Зюле за бесценок и затянув пояса после двух лет пандемии, мюнхенцы будут стремиться избежать того же исхода.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Если переговоры не увенчаются успехом, они окажутся перед дилеммой: еще один год с лучшим нападающим мира или прибыль от продажи этим летом?

По утверждению издания, помимо медленного прогресса, Левандовски также расстраивают слухи, связывающие «Баварию» с игроком дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Длительность контракта и размер заработной платы также являются камнем преткновения, пишет SportBild.

Однако требования Холанна по зарплате делают его маловероятной альтернативой, и это означает, что «Бавария» находится в затруднительном финансовом положении. С одной стороны, они не захотят переплачивать за игрока, который, хоть и находится на пике своей карьеры, но все же приближается к ее завершению. С другой стороны, Левандовскому нет равноценной замены, а время идет.

Между тем, в условиях, когда разница между командами как никогда велика, неверное решение может иметь серьезные долгосрочные последствия. Вылет «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов не только стоил ей 12,5 миллионов евро призовых, но и доходов от гарантированного аншлага на матч с «Ливерпулем». Он также стоил ей дорогого престижа, который клуб будет вынужден восстановить в следующем сезоне.

The Athletic понимает, что поражение от «Вильярреала» не повлияет на решение Левандовски, а президент «Баварии» Герберт Хайнер уже пообещал более убедительную борьбу за титул Лиги чемпионов в следующем году.

Но для этого «Баварии» необходимо сохранить своего звездного нападающего и, возможно, даже усилить состав, который в этом сезоне временами выглядел ограниченным. Как отметил во вторник тренер Юлиан Нагельсманн, эффективная трансферная политика необходима для достижения высокой планки, которую поставила перед собой «Бавария».

«Важно, чтобы то, что мы вкладываем с одной стороны уравнения, соответствовало тому, что мы ожидаем получить с другой стороны», — сказал он. Это было похоже на завуалированное обращение к Кану и Салихамиджичу. «Если в следующем году ожидания будут такими же, то нам нужно будет хорошо осмотреться на трансферном рынке».