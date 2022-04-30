АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», «Лидс» принимает «Ман Сити», «МЮ» сразится с «Брентфордом»

С 30 апреля по 2 мая пройдут матчи 35-го тура Премьер-лиги Англии.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1

«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл против «Ливерпуля» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился минимальной победой гостей со счётом 0:1.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте после того как Наби Кейта имел в штрафной много пространства, что бы обработать мяч и не колеблясь ударил по центру ворот, сделав счёт 0:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Ливерпуль 0:1 Гол: 0:1 Наби Кейта (19') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Луис Диас, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джо Гомес, Алисон Предупреждения: Жоэлинтон (43'), Диогу Жота (43'), Джо Гомес (51'), Садио Мане (68')

«Ньюкасл» имел шанс сравнять счёт на 39-й минуте когда Мигель Алмирон забил мяч, но этот гол отменили из-за офсайда.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 82 очка, а «Ньюкасл» расположился на 9-м месте с 43 баллами в активе.

«Астон Вилла» — «Норвич»

17:00

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» 0:3

«Вулверхэмптон» на своём поле сыграл против «Брайтона» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился победой гостей со счётом 0:3.

Игрок «Брайтона» Алексис Макаллистер не смог реализовать пенальти на 33-й минуте матча, но реабилитировался забив на 42-й минуте и сделав счёт 0:1. На 70-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество своей команды — 0:2. И на 86-й минуте Ив Биссума поставил точку в матче забив в нижний угол ворот — 0:3.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 0:3 Голы: 0:1 Alexis MacAllister (пенальти) (42'), 0:2 Леандро Троссард (70'), 0:3 Ив Биссума (86') Вулверхэмптон: Жозе Са, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Жоау Моутинью, Rayan Ait-Nouri, Фабиу Силва, Хван Хи Чан Брайтон энд Хоув Альбион: Alexis MacAllister, Дэнни Уэлбек, Энок Мвепу, Леандро Троссард, Moisés Caicedo, Ив Биссума, Соломон Марч, Марк Кукурелья, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Конор Коди (21'), Марк Кукурелья (60'), Хван Хи Чан (72')

«Вулверхэмптон» занимает 8-е место в турнирной таблице набрав 49 очков, а «Брайтон» находится на 9-й строчке с 44 баллами в активе.

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

17:00

«Уотфорд» — «Бёрнли» 1:2

«Уотфорд» на своём поле сыграл против «Бёрнли» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

На 8-й минуте поединка Джеймс Тарковски забил автогол и таким образом вывел «Уотфорд» вперёд — 1:0. А на 83-й минуте поединка Джек Корк нанес точный удар головой в правый угол ворот и сравнял счёт — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Бёрнли 1:2 Голы: 1:0 Джеймс Тарковски (автогол) (8'), 1:1 Джек Корк (83'), 1:2 Джош Браунхилл (86') Уотфорд: Бен Фостер, Кико Фемения, Кристиан Кабазель, Самир Ханданович, Ассан Камара, Мусса Сиссоко, Имран Луза, Юрай Куцка, Исмаила Сарр, Жоао Педро, Эммануэль Деннис Бёрнли: Ваутер Вегорст, Матей Выдра, Аарон Леннон, Джош Браунхилл, Джек Корк, Дуайт Макнил, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Коннор Робертс, Ник Поуп Предупреждения: Джеймс Тарковски (48'), Юрай Куцка (89')

Решающий гол в матче был забит на 87-й минуте Джошом Браунхиллом в пустые ворота — 1:2.

«Бернли» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 34 очка, а «Уотфорд» расположился на 19-м месте с 22 баллами в активе.

«Лидс» — «Манчестер Сити»

19:30

«Тоттенхэм» — «Лестер»

16:00

«Эвертон» — «Челси»

16:00

«Вест Хэм» — «Арсенал»

18:30

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

22:00