АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», «Лидс» принимает «Ман Сити», «МЮ» сразится с «Брентфордом»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1
«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл против «Ливерпуля» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился минимальной победой гостей со счётом 0:1.
Счёт в матче был открыт на 19-й минуте после того как Наби Кейта имел в штрафной много пространства, что бы обработать мяч и не колеблясь ударил по центру ворот, сделав счёт 0:1.
«Ньюкасл» имел шанс сравнять счёт на 39-й минуте когда Мигель Алмирон забил мяч, но этот гол отменили из-за офсайда.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 82 очка, а «Ньюкасл» расположился на 9-м месте с 43 баллами в активе.
«Астон Вилла» — «Норвич»
17:00
«Вулверхэмптон» — «Брайтон» 0:3
«Вулверхэмптон» на своём поле сыграл против «Брайтона» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился победой гостей со счётом 0:3.
Игрок «Брайтона» Алексис Макаллистер не смог реализовать пенальти на 33-й минуте матча, но реабилитировался забив на 42-й минуте и сделав счёт 0:1. На 70-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество своей команды — 0:2. И на 86-й минуте Ив Биссума поставил точку в матче забив в нижний угол ворот — 0:3.
«Вулверхэмптон» занимает 8-е место в турнирной таблице набрав 49 очков, а «Брайтон» находится на 9-й строчке с 44 баллами в активе.
«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
17:00
«Уотфорд» — «Бёрнли» 1:2
«Уотфорд» на своём поле сыграл против «Бёрнли» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.
На 8-й минуте поединка Джеймс Тарковски забил автогол и таким образом вывел «Уотфорд» вперёд — 1:0. А на 83-й минуте поединка Джек Корк нанес точный удар головой в правый угол ворот и сравнял счёт — 1:1.
Решающий гол в матче был забит на 87-й минуте Джошом Браунхиллом в пустые ворота — 1:2.
«Бернли» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 34 очка, а «Уотфорд» расположился на 19-м месте с 22 баллами в активе.
«Лидс» — «Манчестер Сити»
19:30
«Тоттенхэм» — «Лестер»
16:00
«Эвертон» — «Челси»
16:00
«Вест Хэм» — «Арсенал»
18:30