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    Арбитр Матюнин прошел проверку на полиграфе

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    Футбольный арбитр Алексей Матюнин прошел проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Алексей Матюнин
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    Алексей Матюнин

    Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Матюнин допустил две ошибки в матче 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (1:4): судья ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитал гол в их ворота.

    По предложению руководства судейского корпуса Матюнин прошел проверку на детекторе лжи, ответив на все вопросы. Результаты проверки ожидаются на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что Павел Шадыханов, работавший видеоассистентом на этом матче, также приглашен на проверку.

    Накануне Матюнин подтвердил, что намерен обратиться в РФС с жалобой на президента РПЛ Ашота Хачатурянца из-за решений ЭСК и высказываний Хачатурянца.

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