«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ из-за неуплаты штрафа за Суперлигу

могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги — € 15 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

Ожидается, что в ближайшие время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере € 15 млн. и передать 5% от выручки за один сезон еврокубков. С такими санкциями ранее столкнулись девять клубов, которые вышли из Суперлиги.

Если «Барселона», «Ювентус» и «Реал» откажутся от выполнения этих обязательств, то союз может отстранить их от участия в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.