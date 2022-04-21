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    Уткин: «Спартак» способен проиграть под настроение и «Енисею»

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Спартак Алания Енисей
    Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

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    «О жеребьевке. Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары "Динамо" — "Алания".

    "Спартак", конечно, способен проиграть под настроение и "Енисею" (при всем уважении к андердогу), но "Динамо" класснее, а "Алания", если сможет пройти "Динамо", в финале сыграет при случае за семерых — причем в смысле как самоотдачи, так и затейливости.

    Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет "Спартак", если брать один матч с ЦСКА.

    Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, "Спартак" будет, если сможет поступательно расти оставшийся месяц.

    То есть — если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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