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    «Фенербахче» ведет переговоры с Луисом Суаресом. Уругваец хочет получать 6 млн евро в год

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

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    По информации турецкого издания Fotomaç, Суарес и его представители ведут переговоры с «Фенербахче».

    35-летний футболист готов переехать в Стамбул, если ему предложат контракт на шесть миллионов евро в год.

    «Фенербахче» при этом не придется платить за экс-форварда «Барселоны». Соглашение Суареса с «Атлетико» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в мадридском клубе больше не рассчитывают на уругвайца.

    Суарес забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 31 матче текущего чемпионата Испании.

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