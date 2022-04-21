«Фенербахче» ведет переговоры с Луисом Суаресом. Уругваец хочет получать 6 млн евро в год

Нападающий «Атлетико»может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецкого издания Fotomaç, Суарес и его представители ведут переговоры с «Фенербахче».

35-летний футболист готов переехать в Стамбул, если ему предложат контракт на шесть миллионов евро в год.

«Фенербахче» при этом не придется платить за экс-форварда «Барселоны». Соглашение Суареса с «Атлетико» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в мадридском клубе больше не рассчитывают на уругвайца.

Суарес забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 31 матче текущего чемпионата Испании.