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    Терехов: Неизвестному иностранцу из Бельгии дали 2 млн евро. Русский почему-то этих денег не достоин

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    Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о зарплатах в российском футболе.

    Сергей Терехов
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    Сергей Терехов

    «Вы еще говорите, что русским много сыплют. Но иностранцам тоже сыплют.

    Какой процент русских сейчас получает достойные деньги? Только в топ-4 некоторые футболисты? Остальные по меркам РПЛ получают примерно одинаково.

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    • У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по € 2 млн, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин», — сказал Терехов в интервью Sports.ru.

    Напомним, прошлым летом «Спартак» приобрел у бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие.

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