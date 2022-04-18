Терехов: Неизвестному иностранцу из Бельгии дали 2 млн евро. Русский почему-то этих денег не достоин

Сергей Терехов Фото: globallookpress.com
«Вы еще говорите, что русским много сыплют. Но иностранцам тоже сыплют.
Какой процент русских сейчас получает достойные деньги? Только в топ-4 некоторые футболисты? Остальные по меркам РПЛ получают примерно одинаково.
У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по € 2 млн, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин», — сказал Терехов в интервью Sports.ru.
Напомним, прошлым летом «Спартак» приобрел у бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие.