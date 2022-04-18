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    Защитник «Сочи» Терехов: В России средняя зарплата по регионам — 10-15 тысяч. Печально

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    Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что нужно изменить в детском футболе в России.

    Сергей Терехов
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    Сергей Терехов

    «Зарплату тренеров в провинции [надо изменить]. Часто они работают на условиях совмещения. Мои друзья в Брянске работают детскими тренерами, совмещая основную работу с работой детского тренера. Кому там нужен результат, кому нужно, чтобы 8-летний мальчик вырос футболистом? В основном набирают всех подряд, чтобы зарабатывать деньги на родителях. Обучение отходит на второй план.

    Надо сделать так, чтобы профессия тренера стала престижной. Чтобы в нее шли бывшие футболисты или те, у кого что-то не получилось в раннем возрасте. Чтобы они видели, что их труд вознаграждается.

    А когда они получают 12 тысяч рублей, какой стимул возиться с детьми? Ты найдешь подработку в частной школе за 20 тысяч, и будешь совмещать, просто кидая мяч.

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    • В стране в целом средняя зарплата по регионам — 10-12-15 тысяч. Страна такая, что все получают немного.

    С кого спросить? Кто руководит всем этим, назначает такие зарплаты. Я не знаю, как это исправить и почему все так, учитывая, что страна богата ресурсами. Это печально. Все хотят жить в достатке, как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч.

    Думаю, Дмитрий Тарасов в курсе, как живет страна. Просто человек живет по ветру и понимает, что и когда говорить.

    Календарь и таблица РПЛ

    А я знаю, потому что из провинции. Знаю, как мало зарабатывали родители, хотя отец уходил в 7 утра и приходил в 12 ночи. Сколько сейчас зарабатывает брат. Как тяжело найти работу. У меня друзья в Брянске. Я знаю, что там хорошее достижение — 17-20 тысяч рублей», — приводит слова Терехова Sports.ru.

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