Семак: По качеству игра матч с «Уралом» был немного рваным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 25-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«В первую очередь хочу поздравить команду и болельщиков с победой, важные три очка. По качеству игра была немного рваная.

Какими-то отрезками демонстрировали хороший футбол. Иногда сбавляли обороты, не хватало движения и агрессии, чтобы играть более активно.

Пища для размышлений есть. Будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам», — рассказал Семак.

Главный тренер «Зенита» также ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Динамо».

«Наше преимущество в том, что все зависит от нашей игры, нашего результата.

"Динамо" — наш главный соперник. Не отпускает нас от себя. На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы, сейчас чуть сбавили обороты.

Сейчас — "Динамо" и "Зенит". Мне кажется, складывается очень интересный весенний отрезок, который держит болельщиков в напряжении.

"Зенит" третий раз подряд играет после "Динамо"? Я этом ничего странного не вижу. Я не думаю, что в этом у кого-то есть преимущество, потому что последний тур все будут играть в одно время.

Это четвертый год моего пребывания в команде. Только в одном сезоне отрыв был большой, в остальных ситуация складывалась похожим образом.

Сейчас будет выявляться команда, которая более достойна стать чемпионом, и мы постараемся ей оказаться», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. У «Динамо» в активе 52 очка.

После победы «Зенит» (55 очков) остался лидером турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Динамо», до трех очков. «Урал» идет пятнадцатым, имея в активе 21 очко.