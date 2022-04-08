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    Глушаков: Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной России

    Футбол Химки Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу отстранения российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе.

    Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.

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    • Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной. Но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна. Хотя туда ещё надо было попасть — давайте будем реалистами», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

    Ранее Глушаков заявил, что видит смысл в расширении РПЛ до 20 клубов.

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