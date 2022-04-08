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    Глушаков предложил расширить РПЛ до 20 клубов

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что поддерживает идею расширения российской Премьер-лиги.

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    «Выгодно или не выгодно — мы хотим играть в футбол. Там все решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают — и будет так. Смысл что-то говорить?

    Мне хотелось бы вернуть систему "весна-осень" и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет.

    Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу. И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил.

    Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.

    Еще прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на "весна-осень".

    Вопрос, как это все сделать. Но вариант нормальный», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

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