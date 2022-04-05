Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мне, конечно же, никто не поверит, но Мбаппе останется в "ПСЖ". О своем решении он объявит в мае», — сказал Риоло в эфире программы After Foot на RMC Sport.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.
Несколько дней назад Мбаппе заявил, что до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. При этом он не стал исключать возможность подписания нового контракта с «ПСЖ».
Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.