Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»решил продлить контракт с клубом. Об этом рассказал журналист Даниэль Риоло.

«Мне, конечно же, никто не поверит, но Мбаппе останется в "ПСЖ". О своем решении он объявит в мае», — сказал Риоло в эфире программы After Foot на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.

Несколько дней назад Мбаппе заявил, что до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. При этом он не стал исключать возможность подписания нового контракта с «ПСЖ».

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.