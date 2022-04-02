Тухель о разгроме от «Брентфорда»: Такого никто не ожидал

Наставник «Челси»дал комментарий о громком фиаско, которое его команда потерпела в матче 31 тура чемпионата Англии от «Брентфорда». Она уступила со счетом 1:4.

«Такого никто не ожидал, тем более после 1:0 в нашу пользу. Для нас такое нетипично, но мы бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, оборонялись небрежно и были наказаны.

За 10 минут "Брентфорд" сделал все возможное. После третьего их гола было 10 минут, когда мы создали много очень хороших моментов, но не реализовали их. Сопернику сопутствовала удача, и он смог реализовать свои моменты. А мы защищались не на уровне АПЛ и поплатились», — сказал Тухель BBC.

Несмотря на неудачу, «Челси» остается третьей командой АПЛ. У него 59 очков и 5 пунктов форы над «Арсеналом».